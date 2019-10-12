Merih Demiral: Asıl kahramanlar Suriye'de

EURO 2020 elemelerinde grubumuzda Arnavutluk'u ağırladığımız karşılaşmayı, Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek EURO 2020'ye gitmeyi garantiledik.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan, Juventus forması giyen savunma oyuncumuz Merih Demiral, elde ettikleri başarıdan çok, terör örgütlerine karşı Suriye'de başlatılan Barış Pınarı operasyonuna atıfta bulunarak şunları söyledi:

"BİZE KAHRAMAN GİBİ DAVRANILMASI YANLIŞ"

"O kadar şehit vermişken bize kahraman gibi davranılması yanlış. Biz sadece top oynuyoruz. Kahramanlar şu an başka yerde başka şekilde. Hepsine selam olsun. Dualar, kalpler beraber..."