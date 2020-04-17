Merih Demiral: Dybala ve Ronaldo çok mütevazı insanlar

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da futbol hayatını sürdüren Merih Demiral, salgın süreciyle ilgili konuştu.

Demiral, ''İstemeden de olsa herkesin alışkanlıkları değişti. Bunun yanında insanlar da bireysel olarak daha bilinçli olmaya başladılar. Ben çok karamsar değilim; çünkü insanlık geçmişte de bu tarz zorlukların üstesinden gelmeyi başardı ve bence yine başaracaktır. Ayrıca evde kalmak zorunda kaldığımız bu süreçte kendimizi geliştirebilmemiz için oluşan çok büyük bir zaman var. '' ifadelerini kullandı.

''RONALDO'NUN VARLIĞI SİZİ BİR ÜST BOYUTA TAŞIYOR''

Cristiano Ronaldo ile arkadaşlıklarıyla sosyal medyada sık sık gündeme gelen Merih Demiral, Portekizli yıldız hakkında da konuştu.

Ronaldo'nun mütevazı bir insan olduğun belirten 22 yaşındaki oyuncu, ''İkisi de çok iyi ve çok mütevazı insanlar. Ronaldo kaybetmeyi sevmeyen, kaybetmenin ya da kazanmanın düzgün bir insan olmaktan daha önemli olmadığını bilen biri. Saha dışında da inanılmaz pozitif ve esprili bir insan. Varlığı sizi bir üst boyuta taşıyor.'' şeklinde konuştu.

''DYBALA'YA, 'ARJANTİN'İN EN İYİSİ SENSİN' DİYORUM''

Takım arkadaşı Dybala ile de yakın oldukları bilinen Demiral, Arjantinli yıldıza zaman zaman takıldığını söyledi.

Demiral, ''Dybala takıma katıldığım günden beri bana çok yakın davranıyor. Çok iyi bir ilişkimiz var. Sık sık şakalaşıyoruz ve hatta arada ona 'Arjantin’in en iyisi sensin,' diye takılıyorum.'' dedi.