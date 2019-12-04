Merih Demiral: EURO 2020'de zor gruba düştük

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli gururumuz Merih Demiral, özel bir röportaj verdi.

A Milli Takımın EURO 2020'ye katılmasında büyük rol oynayan Merih, Fanatik gazetesine verdiği röportajda kariyerine ve özel hayatına dair önemli ifadeler kullandı.

"EURO 2020'DE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iddialı olduklarını dile getiren milli stoper, "İtalya ile eşleşmek benim için güzel oldu. Zor bir gruba düştük. İtalya hiç yenilmedi, Galler ile İsviçre iyi takım olmasalardı buraya gelemezlerdi. İyi bir jenerasyon yakaladık, turnuvada elimizden geleni yapacağız, biz de iddialıyız." şeklinde konuştu.

Ronaldo'yla olan arkadaşlıklarına değinen Merih, "Ronaldo çok sıcak bir insan, onunla Portekizce konuşuyoruz. Bana bilmediğim kelimeler öğretiyor. Ronaldo dünyanın en iyisi. Onunla aynı takımda olmak benim için büyük şans." ifadelerini kullandı.

Merih, 28 numarayı tercih etme sebebini ise şöyle açıkladı: "28 numarayı seçtim çünkü 28 Aralık benim için önemli bir gün. O tarihte annemi kaybettim. O gün kendi kendime asla pes etmemek üzerine bir söz verdim ve şükürler olsun ki bugün burada o sözü tutarak, hayalleri olan çocuklara çalışarak her şeyin mümkün olduğunu ispatladım."