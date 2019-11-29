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Merih Demiral, EURO 2020'nin en iyileri arasında

A Milli Takımımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral, EURO 2020 grup eleme maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

| Haber Merkezi
Merih Demiral, EURO 2020'nin en iyileri arasında
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A Milli Takımımız, Fransa'nın ardından grubunu ikinci sırada bitirerek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bu başarıda başrol oynayan isimlerden biri de Merih Demiral oldu. Juventus forması giyen milli futbolcuyu UEFA da ödüllendirdi.

EN İYİ 11'DE YER ALDI

EURO 2020 elemelerinde forma giyen oyuncular içinden seçilen 11'de yer alan Merih Demiral'a savunmada Ramos ve Sigurdsson eşlik etti.

Savunmada Merih Demiral'ın liderliğinde çıktığımız 10 maçın 7'sinde kalemizi gole kapattık.

UEFA'nın seçtiği en iyi 11'de şu futbolcular yer aldı: Pyatov, Ramos, Merih Demiral, Sigurdsson, Kousoulos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Zahavi, Sterling, Kane, Depay.


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