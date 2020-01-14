Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Merih Demiral EURO 2020'yi kaçıracak Juventus yaptığı açıklamada Merih Demiral'ın sahalardan 6-7 ay uzak kalacağını duyurdu.

2 Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'a 4 attı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında, ligin lideri Sivasspor evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

3 Fenerbahçe Kayserispor'la yenişemedi Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

4 MHK, hakemlere yeni uygulamalı eğitim verdi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Antalya'da düzenlenen kış seminerinde yapılan teknik eğitimler sonrası çeşitli kararlar alarak, bazı kuralların uygulanmasında güncellemeye gitti.

5 Avustralya'daki hava kirliliği tenisçileri etkiliyor Avustralya Açık'ta mücadele eden Sloven tenisçi Dalila Jakupovic, ülkede aylardır devam eden yangından dolayı nefes almakta güçlük çekince mücadeleye devam edemedi.

6 Cenk Tosun: Euro 2020'ye hazır olmak için ayrıldım Everton'dan kiralık olarak Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, ayrılık nedeni olarak daha fazla forma şansı bulup, EURO 2020'ye hazır olmak için böyle bir karar aldığını açıkladı.

7 Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanlarını kabul etti.

8 Tyler Boyd gelen teklifleri reddetti Beşiktaş'ın göndermek istediği Tyler Boyd; Lens ve Diaby'nin de kötü performans gösterdiğni belirterek, "Onlar varken neden ben takımdan ayrılayım" dedi.

9 Barcelona, Para Ligi'nde zirvede Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte'in, geleneksel Para Ligi çalışması yayınlandı. Rapora göre; Barcelona, Real Madrid'i geçti ve en çok gelir elde eden kulüp oldu.