Merih Demiral EURO 2020'yi kaçıracak

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma ile deplasmanda karşılaşan Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral maça ilk 11'de başlamıştı.
Maçın 4. dakikasında takımının ilk golünü atan milli futbolcu, 19. dakikada Kolarov'la çıktığı hava topunda yere ters basması sonucu sakatlanmıştı.
Juventus, başarılı savunma oyuncusunun sol diz ön çağraz bağlarının koptuğunu açıklamıştı ve Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynayıp oynayamacağı merak ediliyordu.
Konuya ilişkin Juventus'tan resmi açıklama geldi.
EURO 2020'DE OYNAYAMAYACAK
Juventus, ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın ameliyat edildiğini ve başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Milli oyuncunun geri dönüşünün, 6-7 ayı bulacağı açıklandı.
Merih Demiral, beklenen sürede geri dönerse EURO 2020'de de forma giyemeyecek.