Merih Demiral geri döndü

Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 TFF, liglere başlama tarihini açıkladı TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilan edildiği gibi 12 Haziran'da başlayacağı görülürken, alt liglerde tarih değişikliğine gidildi.

2 Rosicky: Semih Kaya ile yollarımızı ayıracağız Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, Semih Kaya'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı. Tecrübeli stoperin, Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

3 Beşiktaş'ın istediği Gikiewicz, Union Berlin'den ayrılıyor Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olduğu öğrenilen Rafal Gikiewicz, kulübü Union Berlin ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamadığını açıkladı.

4 Bjelica: Fenerbahçe'yle görüşmelerimiz devam ediyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmelere devam ettiğini belirten Nenad Bjelica, hedefinin her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımını çalıştırmak olduğunu söyledi.

5 Fenerbahçeli yönetici koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'de, iki kulüp çalışanının ardından ismi açıklanmayan bir yöneticinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

6 İngiliz basını: Mesut, 2021'de Fenerbahçeli olacak Daily Mail gazetesi, Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.

7 Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor Beşiktaş'ta bir süredir geleceği belirsizliğini koruyan Adem Ljajic'in, siyah-beyazlılardan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

8 Fatih Terim, maaşını ileri bir tarihte alacak Futbolculara ödeme yapılamadığı bu dönemde para almayı doğru bulmadığını söyleyen Fatih Terim, maaşının bir kısmı olan 600 bin euroyu (4.5 milyon TL) öteledi.

9 Rizespor, Frey'i istiyor Nürnberg ile kiralık sözleşmesi biterek Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Michael Frey ile, Rizespor'un ilgilendiği öğrenildi.