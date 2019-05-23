Merih Demiral için Juventus iddiası

KRALSPOR / DIŞ HABER

Devre arasında Alanyaspor'dan Sassuolo'ya kiralık olarak giden Merih Demiral'ın yeni adresinin Juventus olacağı ifade ediliyor.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sassuolo, 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak. Ancak İtalyan basınına göre, genç futbolcu yaz transfer döneminde Juventus'un yolunu tutacak.

Transfer konusunda istihbaratı son derece güçlü olan İtalyan gazeteci Di Marzio, performansıyla Serie A'da büyük beğeni toplayan Merih için Juventus'un devrede olduğunu yazdı.

Di Marzio, İtalyan devi Juve'nin Merih için 15 milyon euroyu gözden çıkardığını ifade etti.

21 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor'a 7 milyon euro ödemek zorunda olan Sassuolo'nun da bu teklife sıcak baktığını aktarıldı.

Performansıyla A Milli Takımımıza da seçilen Merih, İtalya'da 13 maçta forma giyerken, 2 gol atma başarısı gösterdi.

Milli futbolcu Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ancak sarı-lacivertli takımda yetersiz bulununca Portekiz Ligi'ne transfer olmuştu.