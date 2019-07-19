Merih Demiral için Milan devrede

Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a giden Merih Demiral, İtalya'dan gündemden düşmüyor. Genç futbolcuya Milan talip oldu.

JUVE, 40 MİLYON EURO İSTEDİ

Torino ekibinde Bonucci, Chiellini, De Light ve Rugani ile forma savaşı verecek olan milli futbolcu için Milan devreye girdi.

Milano ekibinin Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin oyuncu için Juventus kulübüyle yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Juventus'a Merih'in fiyatını soran Milano ekibi, 40 milyon euro cevabını aldı.

21 yaşındaki oyuncu için çok istekli olan Milan, Juventus'a 40 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama önerisi yaptı. Finansal Fair Play kuralları nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan Milan'ın bu durumdan dolayı Merih'i bonservisiyle almak yerine kiralamaya çalıştığı belirtiliyor.

Milan Teknik Direktörü Giampaolo'nun defans için istediği ilk ismin Merih olduğu haberin detaylarında yer alırken, oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.