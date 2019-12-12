Merih Demiral ilk Şampiyonlar Ligi maçında takdir topladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan Merih Demiral, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İtalyan ekibinin, Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika forma giyerek kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

MERİH ARTIK JUVENTUS'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Demiral, böylelikle Juventus ile çıktığı 2'nci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncu daha önce İtalya Serie A'nın 4'üncü haftasında Juventus'un evinde Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.

DEVLER LİGİ'NDEKİ İLK MAÇINDA DA ALKIŞ ALDI

Bu sezon ikinci maçında görev alan ve kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşayan Merih Demiral, yaptığı savunma ile de maça damga vurdu.

MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ

Juventus'un hücumdayken top kaybetmesi sonrası Bayer Leverkusen'in tehlikeli karşı atağında Alman forvet Kai Havertz, Gianluigi Buffon ile karşı karşıya kaldı. İşte o anda Merih Demiral, kayarak yaptığı kritik müdahale takımını adeta ipten aldı.