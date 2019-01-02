Merih Demiral: İngiltere ve İspanya'dan teklif aldım

Sezonun ilk yarısında Alanyaspor'daki performansıyla yıldızlaşan isimlerden biri olan Merih Demiral, gelecek planları ile ilgili konuştu.

Sporting'e gitmeden önce 5 teklif daha olduğunu kaydeden Merih, "Sporting'de çok şey öğrendim, bu yüzden Sporting'de oynadığım için mutluyum. Ronaldo'yu çıkarmış bir takımdan bahsediyoruz. Sadece 1 maçta oynayabildim ancak bu hocaların kararıydı, bunu sorgulamak benim görevim değil. 5 teklif varken Sporting'i seçtim ve hiç de tereddüt etmedim" dedi.

"40-50 MAÇ OYNAMAK İÇİN AYRILDIM"

Daha çok oynamak için Alanyaspor'u seçtiğini belirten 20 yaşındaki oyuncu, "Sporting'de son gün teknik direktör Peseiro takımda kalabileceğimi söyledi ancak ben oynayıp gelişmek istediğimi belirttim. Sporting'de düzenli oynamak için önce gelişmeliydim. Başka Portekiz kulüpleri, İngiliz ve İspanyol takımları beni istedi ancak ben 40-50 maç oynamak ve normal bir oyuncudan elit bir oyuncuya evrilmek istedim. Türkiye'ye gelmek bu anlamda doğru karardı" ifadelerini kullandı.

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Sporting'e geri dönüp dönmeyeceği sorulan stoper, "Sporting'in planlarıyla ilgili bir bilgim yok. Geri döner miyim, bilmiyorum. Bazı kararlar alıyorsunuz hayatta ve ben de Türkiye'ye gelme kararı aldım. Pişman değilim. Şu anda Alanyaspor'dayım ve Sporting ile ilgili bir düşüncem yok" cevabını verdi.

Merih Demiral, bu sezon Alanyaspor'da 16 maçta 1412 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.