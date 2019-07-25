Merih Demiral İtalya'da manşetlerde

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda dün Juventus ile İnter karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma penaltı atışlarına gitmiş, son penaltıyı kullanan Merih Demiral meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımının maçı 5-4 kazanmasını sağlamıştı.

İkinci 45 dakikada oyuna giren Merih yaptığı kritik müdahalelerle takdir toplarken, İtalyan basını ise 21 yaşındaki futbolcu övgüler yağdırdı.

İşte hakkında yapılan yorumlar:

BAŞROLDE DE LİGT YOKTU, MERİH VARDI

Sky Sport İtalya: "Demiral hatasız oynadı. Juve'ye ilk adımını attı. Gelecek sezon için umut oldu. Derbinin başrolünde De Ligt yoktu, Türk futbolcu vardı" satırlarına yer verdi.

"DUVAR DEMİRAL"

Futbolcuyu Juventus'tan isteyen Milan'a yakın internet sitelerinde de oyuncudan övgüyle söz edildi. Milanlive'da çoktan kendisine lakap takıldığı 'Duvar Demiral' dendiği görüldü.

"MERİH GÖNDERİLMEMELİ"

Tribuna, kiralık gönderilmesi konusuna değinerek "Demiral'ın gönderilmesi gerekmiyor. Türk defans oyuncusu bu Juve'ye gerekli" değerlendirmesini yaptı.

Alfredo Pedulla internet sitesinde Merih Demiral için Milan'a olumsuz yanıt verilmesinin doğruluğunun ortaya çıktığına vurgu yapılarak "Gelecek Demiral ile birlikte olacak. Juventus, Milan'ın ısrarlarına işte bu yüzden karşı koyuyor" denildi.

"JUVE'NİN GELECEĞİ"

JMania, Merih Demiral'ı, 90'ların ortasından başlayarak Torino ekibinde 10 yıl forma giymiş kulübün eski savunma oyuncusuna benzeterek "Demiral, Montero gibi oldu bile. Juve'nin geleceği o" ifadelerini kullandı.