Merih Demiral, Juve'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok

Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 Turu için UEFA'ya bildirdiği kadroda, Merih Demiral yer almadı.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral, Juventus'un Lyon ile oynayacağı son 16 Turu'ndaki karşılaşmalarda yer alamayacak.
MERİH'İN YERİNE CHİELLİNİ KADRODA
Juventus, Merih'in yerine uzun süredir sakatlığı bulunan ve iyileşme sürecinde olan deneyimli savunmacı Giorgio Chiellini yer aldı.
Juventus'un UEFA'ya gönderdiği kadro şu şekilde bildirildi:
Kaleci: Buffon, Szczesny, Pinsoglio
Defans: Chiellini, Bonucci, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Danilo, Cuadrado
Orta Saha: Pjanic, Bernardeschi, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur
Forvet: Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala, Douglas Costa