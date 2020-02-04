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Merih Demiral, Juve'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok

Milli futbolcumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu 22 kişilik kadrosundan çıkarıldı.

| Haber Merkezi
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Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 Turu için UEFA'ya bildirdiği kadroda, Merih Demiral yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral, Juventus'un Lyon ile oynayacağı son 16 Turu'ndaki karşılaşmalarda yer alamayacak.

MERİH'İN YERİNE CHİELLİNİ KADRODA

Juventus, Merih'in yerine uzun süredir sakatlığı bulunan ve iyileşme sürecinde olan deneyimli savunmacı Giorgio Chiellini yer aldı.

Juventus'un UEFA'ya gönderdiği kadro şu şekilde bildirildi:

Kaleci: Buffon, Szczesny, Pinsoglio

Defans: Chiellini, Bonucci, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Danilo, Cuadrado

Orta Saha: Pjanic, Bernardeschi, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur

Forvet: Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala, Douglas Costa

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