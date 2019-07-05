Merih Demiral Juventus'ta

Juventus'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bonservisinin 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan alındığı kaydedildi.
İtalyan devi, milli futbolcu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
ALANYA'DAN İTALYA'YA GİTTİ
1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer oldu.
FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞME
Milli futbolcu Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ancak sarı-lacivertli takımda yetersiz bulununca Portekiz Ligi'ne transfer olmuştu.