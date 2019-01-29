Merih Demiral resmen Sassuolo'da

Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle altyapıya önem vermeye başlayan takımlarımız, son birkaç yıldır yetenekli Türk gençlerini A takıma çıkarmaya başladı...

Ozan Kabak, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Parmak gibi isimler bu sezon ön plana çıkarken, bu durum A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun elini güçlendirdi.

OZAN KABAK BUNDESLİGA'DA

Kısa süre içerisinde gösterdiği performansla 4 büyük ligde yer alan takımların dikkatini çeken Ozan Kabak, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer oldu. Geçtiğimiz hafta B.Münih karşısında ilk maçına çıkan genç stoper, Alman basını tarafından oldukça beğenildi.

MERİH İTALYA'YA UÇTU

Ozan'ın ardından Avrupa'ya gönderdiğimiz bir diğer futbolcumuz ise Merih Demiral oldu. Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoper, Serie A'nın Sassuolo takımıyla anlaştı.

Sporting Lizbon tarafından 7 milyon euroya satılan Merih, sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya uçtu.