Merih Demiral: Ronaldo, Türk halkını çok seviyor

Kariyerini İtalya Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta sürdüren Merih Demiral, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarının önemine değinerek, "Öncelikle tabii ki Arnavutluk maçını alırsak eğer grupta çok iddialı bir hale geleceğiz. Bu iki maç bizim için çok kritik. İnşallah iyi puanlar alacağımızı düşünüyorum. İnşallah iyi olacak. Arnavutluk son maçında 4 gol attı. Onlar için güzel bir hava var. Biz her zaman sahaya 3 puan için çıkıyoruz. Sanırım Avrupa elemelerinde en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Bu maçlar bizim için büyük tecrübe oluyor. İnşallah bu önümüzdeki maçta da gol yemeden yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCE ARNAVUTLUK SONRA FRANSA

Grubu lider bitereceklerine inandıklarının altını çizen Merih, "O heyecanı yaşıyoruz. Takım içerisinde çok güzel bir hava var. İnşallah öncelikle Arnavutluk maçını alıp Fransa maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Güzel olacağına eminiz." diye konuştu.

Juventus'un Fransız oyuncusu Blaise Matuidi ile Konya'daki Fransa maçının ardından konuştuklarını da aktaran genç futbolcu, "Matuidi ile konuşuyorum. Geçen maç Konya'daydı, atmosferden çok etkilenmiş. Bizi maç öncesinde tribüne çağırıyorlar ya ondan çok etkilenmiş. 'Bana da yaparlar mı?' diyor. Çok güzel muhabbet oldu. Bizim için çok güzel oldu. İnşallah önümüzdeki maçta da güzel oyunumuzu sahaya yansıtırız." şeklinde görüş belirtti.

Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo ile de iyi bir arkadaşlığının bulunduğunu anlatan Merih Demiral, "Ronaldo ile konuşuyoruz. 2 galibiyet alıp, gittiğimizde beni tebrik etti. 'Hep takip ediyorum' dedi. Zaten Türk halkını çok seviyor. Aramız çok iyi, çok mütevazı bir insan." şeklinde konuştu.

Ümit Milli Takım'da birlikte oynadıkları birçok genç oyuncu ile A Milli Takım forması giymelerinin avantajından da bahseden Merih, şunları kaydetti: "Genel olarak hepimiz büyük oranda Ümit Milli Takım'dan beraber geldik. O bizim için çok büyük bir şans oldu. Hep beraber genç yaşta oynuyorduk. A Milli Takım'a da beraber çıkmamız çok güzel oldu. Birbirimizi iyi tanıyoruz, sahada ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu bizim için çok önemli. İnşallah bunu Avrupa Şampiyonası ile taçlandırıp, çok güzel tecrübeler edinmek istiyoruz."