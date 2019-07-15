Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

Beşiktaş, 2 yerli oyuncu kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Altınordu'da Kerim Alıcı ve Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ı transfer etmek istiyor.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'a ısınmaya başladı. Merih, bugün yapılan idmanda Ronaldo'yla bir araya geldi.

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Emre Çolak sıkı çalışıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Wahda ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Emre Çolak, bireysel antrenmanlara devam ediyor.