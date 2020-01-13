İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma, sahasında Juventus'u konuk etti.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, 4. dakikada takımımın ilk golünü atarken, 19. dakikada ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Kolarov'la çıktığı hava topunda yere ters basan Merih, yerini Hollandalı savunmacı De Ligt'e bıraktı.

(Merih Demiral'ın sakatlandığı pozisyon)

SARRİ: MERİH'İN DURUMU CİDDİ

Başarılı savunma oyuncusunun sol dizinde bağ zedelenmesi olduğu, son durumunun ise bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. Ancak gelen ilk haberlere göre, Merih'in sakatlığı ciddi görünüyor.

Juventus'un deneyimli hocası Sarri, maçın ardından, "Merih'te burkulma var. Yapılacak kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde." diye konuştu.

Merih, maçın ardından stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Milli futbolcu Merih Demiral sakatlandı - VİDEO

Maçın ardından Portekizli yıldız Ronaldo, Merih Demiral için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Öte yandan, Roma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'nun durumuna ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun maç sırasında sağ diz ön çapraz bağıyla ilişkili menisküs yaralanması geçirdiğini ve bugün ameliyat edileceğini açıkladı. Zanilo'nun sezonu kapattığı duyuruldu.