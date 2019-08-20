Merih Demiral: Sarri benim için büyük bir şans

Juventus, milli oyuncu Merih Demiral için tanıtım töreni düzenledi.

Juventus'a transfer olduğundan dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getiren Merih Demiral, Juventus'a transfer olarak bir hayali gerçekleştirdiğini söyledi.

Merih Demiral'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Juventus çok önemli bir kulüp. Benim için burada olmak bir onur. Kendimi takıma en çabuk sürede adapte etmek istiyorum. Kariyerimin bu aşamasına gelene kadar çok emek verdim. Çalışmalarıma devam edeceğim. Taraftarları çok yakından takip ediyorum. Umuyorum ki, bundan sonra da taraftarı mutlu etmeye devam ederim. Juventus'ta forma giyecek ilk Türk olmak büyük bir onur. Benden sonra gelecek genç arkadaşlarıma, buradaki performansımla örnek olmak istiyorum. Buradaki yıldızlarla çalışacak olmak benim için çok önemli. Avrupa'da oynamak benim için büyük bir hayaldi. 18 yaşındayken Portekiz'e gittim. Bu kararı almak gerçekten çok zordu. Ancak bu kararımın bana çok faydası oldu. Şu anda hayalini kurduğum yerdeyim."

BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ

Merih Demiral, Juventus'un bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri ile ilgili şunları söyledi: "Juventus bütün kupalara taliptir. Bu benim için çok önemli. Buraya bunun için geldim. Bu sezon güzel şeyler olacak."

SARRİ BÜYÜK BİR ŞANS

Merih Demiral, Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri ile ilgili soruya ise, "Hocamız bizimle bire bir ilgileniyor. Savunma oyuncuları olarak Sarri ile çalışıyoruz. Bana çok büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Benim için çok büyük bir şans" cevabını verdi.