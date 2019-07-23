Merih Demiral takım arkadaşlarına şarkı söyledi

Merih Demiral Juventus'taki yerini sağlamlaştırmak için çalışma temposunu yükseltiyor. Bir yandan kampta kendini göstermek için çıtayı yükselten milli futbolcu, diğer taraftan ise takıma uyum sağlamaya çalışıyor.

Antrenmanlarda takım arkadaşlarıyla samimi bir ortam oluşturan Merih Demiral bu sefer de kampta şarkı söyledi.

"HAYDİ SÖYLE"

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takım arkadaşlarına İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi. Mikrofonu eline alan 21 yaşındaki defans oyuncusu, tüm ekibin bir araya geldiği bir yemekte şarkıyı okudu.

Önce utandığı gözlenen futbolcuya takım arkadaşları destek verirken, sonrasında şarkıyı okudu, arkadaşlarından alkışı aldı. Milli oyuncunun videosunu takım arkadaşı Leonardo Bonucci kaydetti.

Bonucci çekti, Merih söyledi VİDEO