Merih Demiral'dan ilginç Ronaldo anısı

Geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu bir markanın sosyal medya üzerinden yayınına katılan Merih Demiral, samimi açıklamalarda bulundu.

Juventus'ta yakın arkadaşlarından biri olduğu bilinen Cristiano Ronaldo ile ilgili anısını paylaşan Demiral, izleyenleri de gülümsetti.

''SERT BİR TAVIR TAKINMIŞTIM, MEĞER RONALDO'YMUŞ''

Demiral, ''Bir gün antrenmana giderken arkadan bir araba rahatsız edecek tavırda selektör yaptı. Türkiye'de bu hareketler çok yanlış anlaşıldığı için çok şaşırdım. İleride ışıklarda durduk. Camı bir indirdi, içinde Ronaldo vardı. Sert bir tavır takınmıştım, onu görünce ne yapacağımı şaşırdım. Hala şakasını yapıyorum.'' ifadelerini kullandı.