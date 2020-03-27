Merih Demiral'dan koronavirüs için anlamlı hareket

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, evlerinden çıkmak zorunda olan insanların durumuna kayıtsız kalmadı.

2 BİN AİLEYE ERZAK YARDIMINDA BULUNACAK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merih Demiral, "Koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE DE YARDIM EDECEK

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrısına da yanıt veren milli futbolcu, "Ben de eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 kardeşime kitap seti gönderiyorum." şeklinde paylaşım yaptı.