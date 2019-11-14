Türkiye, TT Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı ve puanını 20 yaparak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi.

ÇİZGİDEN TOP ÇIKARDI

9 maçta 20 puan alan ve kalesinde sadece 3 gol gören A Milli Takım, gösterdiği savunma performansıyla da göz doldurdu. İç sahada Fransa dahil tüm rakiplerine karşı kalesini kapatan Ay-Yıldızlıların bu başarısında Merih Demiral'ın payı büyük.

Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top - VİDEO

Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral ve diğer milli futbolcularımız da kusursuzu yakın performans gösterdiler.

Ancak Merih Demiral, mücadeleci ruhu ve hırslı yapısıyla bu akşam da fark yarattı.

Genç futblolcu, dakikalar 80'i gösterirken İzlanda'nın köşe vuruşu sonrası Sigthorsson'un kafa vuruşunu çizgiden çıkardı. Merih, bu müdahalesiyle kazanılan 1 puanda büyük rol oynadı.