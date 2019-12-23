Merih formayı kaptı

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, 85.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen takım arkadaşı Matthijs de Ligt'ten formayı adeta söktü aldı.

Giorgio Chiellini'nin sakatlanması sonrası sadece 1 maçta forma şansı bulan ve Matthijs de Ligt'in arkasında yedek bekleyen Merih Demiral, Hollandalı oyuncunun üst üste gelen hataları sonrası formayı tekrar kaptı.

Antrenmanlardaki performansıyla teknik direktör Maurizio Sarri'nin gözüne girdi. Her maçta takımın en iyilerinden biri olması, performansıyla Leonardo Bonucci'nin hız açığını da kapatmasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Merih Demiral, medyadan da övgüler aldı.

Merih Demiral'ın bu performansı sonrası hem Sarri, hem De Ligt eleştirileri de arttı. Sarri'ye bugüne kadar neden Merih'e daha fazla forma şansı vermediği, De Ligt'in ise peformansı sorgulanır hale geldi.

JUVE'NİN EN İYİLERİNDEN BİRİ

Merih Demiral, La Gazzetta dello Sport'un Lazio maçı için yaptığı değerlendirmede Cristiano Ronaldo ve Bonucci ile birlikte 6.5 puan alarak takımın en iyi üç isminden biri oldu.

Merih Demiral yorumunda, "Sürpriz müdahalelerle atakları kesti. De Ligt'den daha iyi olduğunu gösterdi. Sarri onun öfkesini, agresifliğini ve patlamalarını seviyor. Lazio maçında da üzerine düşeni yaptı." denildi.