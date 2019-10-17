Merih, idmanlarda Ronaldo ile çalışıyor

2019 yılında müthiş bir çıkış yakalayan Merih Demiral, önce Alanyaspor'dan Sassuolo'ya, oradan da 18 milyon euro bedelle Juventus'a transfer oldu.

JUVENTUS'A GELDİ, HIZLA GELİŞTİ

Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki başarılı oyunuyla adeta parmak ısırtan milli stoperin gelişiminde Juventus'un payı da oldukça fazla.

Juventus'un İtalyan hocası Sarri'nin sıkı antrenmanlarının yanı sıra Ronaldo ile birebir çalışması Merih'e seviye atlattı.

Yaz hazırlık kampında Chiellini ve Bonucci gibi deneyimli stoperlerle birlikte oynayan, Buffon'un tecrübelerinden faydalanan 21 yaşındaki genç futbolcu, bugünlerde Avrupa'nın konuştuğu savunmacılar arasına girmeyi başardı.

İdmanlarda Ronaldo, Dybala, Higuain gibi yıldızları savunan Merih, aynı başarısını milli maçta Fransız yıldızlara karşı da gösterdi.

RONALDO İLE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Merih ile Ronaldo'nun özel antrenmanlarda birebir çalıştıkları ifade ediliyor. Portekizli yıldızın da hırslı ve çabuk olduğu için Merih'le çalışmak istediği belirtiliyor.