Merih performansıyla takdir topladı

Son dönemde yakaladığı çıkışla Juventus’a transfer olan Merih Demiral, milli formayla da parlıyor.
MÜCADELESİYLE ÇOK BEĞENİLDİ
Fransa ile 1-1 berabare kalarak grupta liderliğimizi sürdürdüğümüz maçta Merih yine izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Başarılı futbolunu sert ve hırslı oyunuyla birleştiren milli futbolcu, Fransız futbolculara geçit vermedi.
Birçok ikili mücadeleden başarıyla ayrılan Merih’in bir pozisyonda forması yırtıldı. Genç futbolcumuzun forması yırtık haldeki fotoğrafı sosyal medyada da binlerce futbolsever tarafından paylaşıldı.
Öte yandan Merih’in forması değiştirirken öperek giymesi de alkış aldı.