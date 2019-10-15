1 2 maç kala grubumuzda son durum A Milli Takımımız, Fransa ile 1-1 berabere kalarak grupta 19 puanla liderliğini sürdürürken EURO 2020’ye katılma yolunda dev bir adım attı.

2 Fransa'da tribünlerden asker selamı Kaan Ayhan'ın Fransa'ya attığı gol sonrası Türk taraftarlar, tribünlerde asker selamına durdu.

3 Merih performansıyla takdir topladı Fransa deplasmanında 1 puan alan A Milli Takım’da müthiş performans gösteren isimlerden biri de Merih Demiral oldu.

4 Mert Günok kalesinde devleşti A Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, gösterdiği müthiş performansla Fransa deplasmanında alınan 1 puanda başrol oynadı.

5 Futbolcularımız Fransa'da asker selamı verdi Deplasmanda Fransa ile karşılaşan A Milli Takımımız, Kaan Ayhan’ın golüyle maça denge getirirken, futbolcularımız yine asker selamı verdi.

6 A Milli Takımımız, Fransa'dan 1 puanla döndü A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.

7 Ljajic: Hedefimiz şampiyon olmak Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, geldiği günden beri siyah-beyazlı takımın kendisini büyülediğini belirterek, "Futbolu burada bırakmak isterim" dedi.

8 Enver Cenk Şahin: Paylaşımı sil dediler silmedim Instagram hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız" şeklinde bir paylaşım yapan Enver Cenk Şahin, Almanların hışmına uğramıştı. Şahin, tüm baskılara rağmen geri adım atmadı.

9 Onyekuru ilk kez Galatasaray'la ilgili konuştu Monaco'da mutsuz olan Onyekuru, "Kulübümle anlaşırsanız ben Galatasaray'a dönmek isterim" diyerek yönetime haber yolladı.