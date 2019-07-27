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Merih'in menajeri: Kulüp kiralamayı düşünmüyor

Milan'a kiralanacağı söylenen Merih Demiral'la ilgili açıklamalarda bulunan menajer Cenk Melik Yazıcı, genç stoperin siyah-beyazlılarda kalacağını açıkladı.

| Haber Merkezi
Merih'in menajeri: Kulüp kiralamayı düşünmüyor
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Juventus, sezon başında 18 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral'ı kiralamayı düşünmüyor.

KULÜP GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

İtalya basınına konuşan Merih'in menajeri Cenk Melik Yazıcı, ''Merih, Juventus'ta mutlu, zaten kimse onu satmak istemiyor. Merih Demiral, Juventus'ta kalacak. Kulüp, onu kiralık veya bonservisiyle göndermeyi düşünmüyor.'' sözlerini kullandı.

Milan ve Fiorentina'nın genç futbolcuyu kiralamak için girişimleri olmuş ancak Juventus, bu transfere sıcak bakmamıştı.

Milli futbolcunun hazırlık maçlarında gösterdiği performans da İtalyan basını tarafından beğeni kazanmıştı.

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