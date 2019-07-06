Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın hayat hikayesi genç futbolcular örnek olacak cinsten.

15 yaşında annesini trafik kazasında kaybeden Merih, bu olay sonrası adeta hayata daha da sıkı tutundu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, kendisine güvenmeyenleri çalışarak pişman etti.

"AVRUPA HAYALİM VARDI"

Merih o günleri şöyle anlatıyor: "Fenerbahçe, 2015 yılında Türkiye Kupası’nda oynayacağımız Antalyaspor maçı öncesi bizi profesyonel yapmak istedi. Samet Karakoç, Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli ve sağ bek Abdurrahman Canlı ile birlikte bize asgari ücretten profesyonel sözleşme teklif edilmişti. Asgari ücret o zaman Bin TL’ydi. Arkadaşlarım kabul etti ama ben etmedim. O dönem isteksiz davrandım çünkü Avrupa hayalim vardı."

3. LİGDEN JUVENTUS'A

Vitor Pereira döneminde profesyonel sözleşme imzalamak için kendisine asgari ücret önerilince takımdan ayrılan genç stoper, Avrupa'ya açılma kararı almış ve Portekiz 3. lig ekibi AC Alcanenense'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Orada gösterdiği performansla Sporting Lizbon'un dikkatini çeken Demiral, kısa bir Alanyaspor macerasının ardından Serie A'nın yolunu tutmuştu.

Sassuolo'daki performansıyla İtalyan devi Juventus'un dikkatini çeken Merih, 18 milyon euro gibi büyük bir bonservis bedeli karşılığında siyah-beyazlı takıma transfer oldu.

Merih'i yetersiz gören Fenerbahçe ise yıllar içerisinde stoper bölgesine şu isimleri transfer etti: