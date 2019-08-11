Merih'le Diego Costa kapıştı

Yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral, her geçen gün kendini taraftarlara sevdiriyor.

Saha içindeki sert futboluyla İtalya Ligi'ne uyum sağlayan Merih Demiral, mücadeleden kaçmayan yanıyla da Juventusluları hayran bırakmaya devam ediyor.

COSTA'YLA MERİH TARTIŞTI

Bu yıl 7. kez düzenlenen 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Juventus, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da karşı karşıya geldi. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yeni transferi Joao Felix’in 24 ve 33. dakikalardaki golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 71. dakikada, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can da 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Diego Costa ile Merih arasında bir tartışma yaşandı. Rakip savunma oyuncularının sinirlerini germeye yönelik hareketleriyle tanınan Costa, Merih'in üzerine yürüdü ancak genç futbolcu geri adım atmadı.

Diego Costa'yı iten Merih, arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti. Bu anlar sosyal medyada çok paylaşılırken, İtalyan taraftarlar 21 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı.

Sosyal medyada İtalyan taraftarların Merih için yazdığı bazı yorumlar şöyle:

"Merih Demiral, Diego Costa'ya dur dedi"

"Diego Costa şükretsin, Merih onu çiğ çiğ yemedi"

"Merih Demiral idolümsün"

"Merih Demiral duvar gibi"

"Merih Demiral, Diego Costa’ya haddini bildirdi"