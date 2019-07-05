Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

4,603 kez izlendi

21,069 kez izlendi

Ozan'ın Milan'ı reddetmesi İtalya'da dalga konusu oldu

5,148 kez izlendi

TJK TV sunucusu Esen Gök ilk kez at yarışını sundu

14,833 kez izlendi

13,231 kez izlendi

19,115 kez izlendi

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Galatasaray'da

9,158 kez izlendi

9,095 kez izlendi

Fenerbahçe: 3 Temmuz bir kumpastır

5,941 kez izlendi

Şener: İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım

8,019 kez izlendi

1 Udinese'den Dorukhan için 44 milyon TL Ekonomik olarak küçülmeye giden Beşiktaş, transfer yapabilmek için Dorukhan Toköz'ü satmayı planlıyor.

2 Emre Mor'un Galatasaray hayali Celta Vigo'da da tutunamayan Emre Mor, Fatih Terim ile görüşerek Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi. Ancak genç futbolcunun disiplinsiz davranışları Terim'i düşündürüyor.

3 Ersun Yanal sinirden kendini tokatladı Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de deneyimli teknik adam Ersun Yanal, oyuncularının verdiği taktiği anlamaması sonrası sinirden kendini tokatladı.

4 Fenerbahçe'nin 5. kalecisi Altay oldu Altay'ın transferi konusunda Ankaragücü ile anlaşan Fenerbahçe'de kaleci sayısı 5'e çıktı. Bu transfer sonrası Volkan Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

5 Fenerbahçe Kjaer'le anlaşma sağladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Simon Kjaer ile 2 milyon 700 bin euro karşılığında el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli stoperi 2 yıllığına kiralamak istiyor.

6 Kırkpınar heyecanı Edirne'de başladı Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

7 Galatasaray, Aboubakar'ı kiralamak istiyor Son olarak Spartak Moskova'dan Ze Luis'i transfer eden Porto'nun, Aboubakar'ı Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

8 Emre'nin metabolik yaşı 27 40 yaşında Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu'nun, yapılan sağlık kontrollerinde metabolik yaşı 27 çıktı.

9 Fikret Orman dozere bindi Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yenileme çalışmalarını takip eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dozere bindi. Orman, "Bütün emeklerimiz genç sporcularımız için" dedi.