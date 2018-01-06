Merseyside derbisinin kazananı Liverpool

1 Balona röveşata atan adam futbolcu oldu Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışırken kaydedilen görüntüsüyle sosyal medyada fenomen olan Gülbey Türkücü, Elbistanspor'la anlaştı.

2 F.Bahçe'den açıklama: Nunnally 1 ay yok Fenerbahçe Doğuş, Baskonia maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan James Nunnally'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

3 Beşiktaş Cenk'in bonservis bedelini resmen açıkladı Beşiktaş, Everton'a sattığı Cenk Tosun hakkında resmi transfer açıklaması yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, 22 milyon euro nakit, artı performansa göre bonus para alınacağını duyurdu.

4 İngiliz basını: Cenk'in tarzı Gomez-Zlatan karışımı İngilizler, 27 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a övgüler yağdırdı.

5 Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı Fenerbahçe'nin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, devre arasında sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için hacamat yaptırmayı tercih etti.

6 Ozan Tufan'ın '8 milyon euro' şaşkınlığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Ozan Tufan'ın bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirlemesi, takım bulmaya çalışan genç futbolcuyu zora soktu.

7 Evra adım adım Galatasaray'a Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Patrice Evra ile anlaşmaya vardığı, 37 yaşındaki futbolcuya 6 ay için 1.3 milyon euro verileceği öğrenildi.

8 Beşiktaş'ta gündem Cenk'in yerine alınacak golcü Cenk'i 27 milyon euroya Everton'a satan Beşiktaş yönetimi, golcü futbolcunun alternatiflerini belirledi. Siyah-beyazlılar, İslam Slimani, Giroud veya Demba Ba'dan birini transfer edecek.

9 Volkan Demirel: Kadıköy'de gelenek devam edecek Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesinin kendileri için bir şey ifade etmediğini söyleyen Volkan Demirel, "Kadıköy'de gelenek devam edecek" dedi.