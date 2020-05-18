Mert Çetin, İtalya'da kalmak istiyor

Roma'nın kendisini düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamasını isteyen Mert Çetin, Galatasaray'ın teklifini reddetti. 23 yaşındaki savunmacı, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.

Club Brugge'da süresiz olarak kadro dışı bırakılan Diagne, şampiyonluk karesinde yer almaması üzerine teknik direktör Clement'in olduğu yere kendi fotoğrafını yerleştirdi.

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F.Bahçe'nin Gökhan'la Caner'e yaptığı teklif

Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in peşini bırakmıyor. Yönetimin, iki futbolcuya da yıllık 850 bin euro garanti para teklif ettiği öğrenildi.