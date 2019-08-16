Mert Çetin resmen Roma'da

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, bir başka milli futbolcumuz Mert Çetin'i de kadrosuna kattı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Gençlerbirliği'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Mert, dün akşam menajeriyle birlikte İtalya'ya gitmişti. 22 yaşındaki oyuncu bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Adı yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan genç futbolcunun, kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Roma'nın Mert Çetin için Ankara ekibine 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.