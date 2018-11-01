Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Dersim 62 Spor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Bu mücadelede Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Dersim 62 Spor, inanılmaz bir gol kaçırdı.
GOL ŞANSINI HARCADI
Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Dersim 62 Spor, rakip kalede beraberlik şansı yakaladı.
Mert Egeli kaleyi boş görünce eli ayağına dolandı - VİDEO
Adana Demirspor kalecisinin yaptığı hata sonucunda Mert Egeli bomboş kaleyi önünde gördü. Ancak oldukça müsait durumdayken vuruşunu yapmayıp topu düzeltmeye çalışan Mert, rakip savunmanın araya girmesiyle net bir fırsatı harcamış oldu.
Öte yandan Adana Demirspor, uzatmada bulduğu gollerle Dersim 62 Spor'u 3-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.