Mert Günok Avrupa'nın zirvesinde

Medipol Başakşehir ve A Milli Futbol Takımımızın başarılı file bekçisi Mert Günok, performansıyla Avrupa'yı sallıyor.

30 yaşındaki milli eldiven, Transfermakt'ın "Gol yemeden tamamlanan maçlar" sıralamasında, 9 maçın 7'sinde kalesinde gol görmeyerek ilk sırayı Real Madrid'in kalesini koruyan Belçika kalecisi Thibaut Courtois'le birlikte paylaştı.

NEUER VE KEPA'YI GEÇTİ

Mert; Rusya'dan Guilherme, Almanya'dan Manuel Neuer, İtalya'dan Sirigu, Polonya'dan Szczesny ve İspanya'dan Kepa gibi önemli isimleri de geride bıraktı.

Başakşehirli kaleci, sitenin en iyi ilk 11'inde de Çağlar Söyüncü ile birlikte yer alan 2 Türk oyuncudan biri olmayı da başardı.