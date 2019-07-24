Mert Günok: Kader bizi nereye götürecek bilmiyorum

Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Mert Günok, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Günok'un sözleri:

"YAŞAYARAK GÖRECEĞİZ"

"Eskiden kaleciler daha erken yaşta bırakabiliyordu ama şimdi tabii özellikle Buffon'un çekmiş olduğu bir çıta var. Neredeyse 42 yaşına kadar oynayabildiğini gösterdi. Kendi adıma da bir sakatlık olmadığı müddetçe, 40 yaşıma kadar oynayabileceğimi düşünüyorum. Nerede olur, nasıl gider, nasıl bir kariyerim olur bilmiyorum. 30 yaşıma geliyorum, yaş anlamında belki biraz ilerlemiş görünse de yaşım kalecilerin altın çağlarını yaşayabildiği yaşlar, 30-35 yaş arası. Kendimi iyi hissediyorum, geçen sezon iyi bir sezon geçirdim. Tabii artık bunun üstüne koyarak gitmemiz gerekiyor. Bir sene sözleşmem kaldı, gerisi ne olacak, kader bizi nereye götürecek bilmiyorum. Yaşayarak göreceğiz."





Deneyimli file bekçisi, basında yer alan Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:



"Bu benim bilebileceğim, 'gerçek ya da değildi' diyebileceğim bir şey değil. Sonuçta kulübüme bağlı bir sözleşmem var. Kulübe böyle bir teklif geldiyse, benim bildiğim bir şey yok, kulübe gelmiştir veya hala geliyordur, bilmiyorum. Sonuçta benim bir sene daha sözleşmem kaldı, bu sene Başakşehir'le kontratımın son senesi olacak. Teklif gelmiş mi gelmemiş mi açıkçası bilmiyorum. Ben de milli takımdan sonra askerlik görevimdeydim, daha sonra kampa katıldım, bu sene fazla tatil yapma şansım olmadı. Geldiğimden beri takım ve kendim adına her şeyin daha iyi olması adına çalışmalarımı sürdürüyorum. Gerisi yöneticilerimizin, başkanımızın bileceği bir şey."