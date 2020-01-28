Mert Hakan: Hakemler bizi tersliyor

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Sivasspor ile Ç.Rizespor karşı karşıya geldi.

Rakibiyle 1-1 beraber kalan Yiğidolar'da Mert Hakan Yandaş maç sonu açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER BİZİ TERSLİYOR"

"Golün dakikasına bakarsak güzel ama ilk yarıda iştah açısından çok kötüydük. Asıl Sivasspor'u 2. yarıda izlettik. Sezon başından itibaren iyi futbolu savunuyoruz. Sahada 3 dakika yatıyorlar. 4 dakika uzatma veriyorlar. Hakemlere söylüyoruz bizi tersliyorlar."

"SONUNA KADAR YARIŞTA OLACAĞIZ"

"Buradan herkese söylüyorum; Sivasspor, sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacak. Biz yine sahadan başımız dik ayrılacağız."