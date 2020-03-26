Mert Hakan: Süper Lig ve Avrupa'dan öneriler vardı

Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, kendisi hakkında öne sürülen transfer iddialarını yanıtladı.

25 yaşındaki başarılı oyuncu, ''Devre arası Süper Lig ve Avrupa'dan öneriler vardı'' dedi.

''SEZON SONU DOĞRU KARARI VERECEĞİM''

Kararını vermek için sezon sonunu beklediğini belirten Mert Hakan, ''Bu süreçte sanırım transfer en son konuşulacak şey. Şu an bunu hiç düşünmüyorum. Hedefimi konuşacak olursak; devre arasında Avrupa’dan ve Süper Lig’den öneriler vardı. Ben bir karar verdim; Sivas’ın yarım kalan hikayesini tamamlamak beni çok heyecanlandırdı. Bu teklifler ne kadar doğru yolda olduğumu gösterse de takımımdan başka bir şey düşünmek istemedim. Çünkü ben 2. Lig’den buraya geldim, bana verilen şansı kullanabilmek için elimden geleni yaptım. Bu süreçte bırakıp gitmek asla bana yakışmazdı. Sezon sonunda zaten sözleşmem bitiyor, o zaman en doğru kararı vereceğim inşallah'' ifadelerini kullandı.