Mert Hakan Yandaş: Alınan bu karara teşekkür ederiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbola da sıçramış ve birçok ligin ertelenmesine sebep olmuştu.

Türkiye'de de liglerin ertelenme kararı verildi. Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından alınan karar sonrası yetkililere teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı takımın 25 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından, şu ifadeleri kullandı: "Alınan bu karara teşekkür ederiz. Şimdi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek bu süreci atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Ülke olarak her zorluğu aştığımız gibi bunu da aşacağız. Herkesin evde kalabileceği ortamın sağlanması en büyük temennimiz."

"ÇÜNKÜ BİZİM AİLEMİZ YOK"

Mert Hakan Yandaş, seyircisiz oynanması üzerine, şu açıklamayı yapmıştı; "#oynadevam çünkü bizim bir ailemiz yok."