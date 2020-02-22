Mert Hakan Yandaş: Özür dilerim

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş maç sonu açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'un Fatih Terim'e yaptığı hareketin aynısını Bulut'a yaptığı iddia edilen Yandaş, olayın yanlış anlaşıldığını söyledi.

"ASLA EROL HOCA'YA YAPMADIM"

Yandaş, "Bazı kesimler çok çabuk sırtını döndü bize, ben de duygusal biriyim. Kesinlikle Erol hocaya yapılmış bir şey değil, asla Erol hocaya yaptığım bir şey değil, asla böyle bir şey düşünemem. Zaten gözlerimi kapatarak yaptım. İçimde yaşadığım 4 haftalık bir şey var ki bunun doluluğuyla yaptığım bir hareketti. Zaten gözlerim kapalı yaptım ki yanlış anlaşıldıysa bütün Alanyaspor camiasından özür dilerim" dedi.

G.Saray'la prensipte anlaştığı söylenen Mert' Hakan'ın bu yüzden böyle bir harekette bulunduğu iddia edilmişti.