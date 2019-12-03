Mert Müldür Avusturya Milli Takımı'nı reddetti

İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da görev yapan Mert Müldür'ün, kalbi ay-yıldızlı forma için çarpıyor...

Çifte vatandaş olan genç savunmacıya Avusturya Milli Takımı'nda oynaması için teklif yapılmış; ancak bu öneri Mert Müldür tarafından geri çevrilmişti.

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Foda, geçtiğimiz günlerde teklifini yineledi. Mert Müldür, bu çağrıyı kendisine EURO 2020 kadrosunda yer alma garantisi verilmesine rağmen elinin tersiyle itti.

"KALBİM AY-YILDIZ İÇİN ATIYOR"

20 yaşındaki futbolcunun, Foda'ya “Teklifiniz için teşekkür ederim ama ben Türk'üm ve Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek istiyorum. Kalbim ay-yıldız için atıyor." dediği öğrenildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mert Müldür'ü EURO 2020 Elemeleri’ndeki Andorra maçının kadrosuna davet etmişti; fakat genç oyuncu sakatlığı nedeniyle o maçta süre alamamıştı.