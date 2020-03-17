Mert Müldür, İtalya'da yaşananları anlattı

Avusturya vatandaşlığı bulunan futbolcu Mert Müldür, bu ülkenin basınına İtalya'da yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Sassuolo ekibinde forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, "Akşam üzeri saat 18.00’den sonra dikkatli olmalısınız. Çünkü, eğlenmek için dışarı çıkmıyorsunuz. Sokağa çıkanlarla ilgili kontrol de oluyor. Akşamları özellikle çok sessiz. Birkaç gün öncesine kadar tasavvur edilemez bir vaziyetteydi. Dışarı, markete ya da eczaneye gideceksen çıkabiliyorsun." ifadelerini kullandı.

"HERKES YALNIZCA SAĞLIĞI DÜŞÜNÜYOR"

Şehre giriş çıkışların da kapatıldığını dile getiren Müldür, "Şehre giriş çıkışlar da durdurulmuş durumda. Evde yapmamız için egzersizler verildi. Ancak tabii ki gerçek antrenmanın yerini hiç tutacak şeyler değil. Ne var ki herkes şu süreçte yalnızca sağlığı düşünüyor." şeklinde konuştu.

"İNSANLAR ARASINDA DAYANIŞMA VAR"

Ülkede insanların yalnızca kendilerini düşünmediğini ve oldukça dikkatli davrandıklarına vurgu yapan Mert Müldür, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnsanlar arasında dayanışma var ve herkes inanılmaz dikkatli. Sadece kendilerini düşünmüyorlar. Diğerlerini tehlikeye atmayacak şekilde hareket ediyorlar."