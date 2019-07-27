Mert Nobre: Burası benim ülkem

Türkiye kariyerine 2004'te Fenerbahçe'de başlayan, Beşiktaş'ın başarısı için de ter döken ve üçer kez Süper Lig ile Türkiye Kupası, bir defa da TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mert Nobre, 15 yılın ardından Gençlerbirliği'nde tamamladığı futbolculuk kariyeri sonrası "Ofisim" dediği yeşil sahalarda antrenörlük yapmaya başladı.

Nobre, çok mutlu olduğu Türkiye'yi ülkesi gibi gördüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Brezilya birbirine benziyor, hiç fark yok. Burada insanlar çok sıcak, adaptasyonum çok kolay oldu. Fenerbahçe'de oynadığımda Aurelio, Luciano ve Alex vardı, kolay alıştım. Burada çok arkadaşım oldu. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl derken 15 yıl oldu buradayım. İnşallah 30 yıla kadar da burada olacağım, Allah bilir. Sadece ben değil, ailem de burada çok mutlu. Burası benim ülkem. Annem, babam ve kardeşim orada ama Brezilya'ya sadece tatil için gidiyorum. Hedefim teknik direktörlük kariyerimi Türkiye'de sürdürmek. Yeşil sahalar benim ofisim, dışarıda mutsuz oluyorum."