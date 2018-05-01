Messi 1000. golünü attı

Barcelona’nın yaşayan efsanesi Lionel Messi, önceki akşam Deportivo La Coruna deplasmanında yaptığı hat-trick ile hem Barça’yı şampiyonluğa taşıdı hem de kariyerinde çok önemli bir başarı yakaladı.

1116 MAÇTA 1000 GOL

Arjantin’de Newell’s Old Boys takımıyla başladığı kariyerinde Barcelona altyapısı, Barcelona A takımı, Arjantin genç milli takımları ve Arjantin Milli Takımı ile 1116 maça çıkan Messi, tam olarak 1000 gol atmayı başardı.

Kariyerinde 10’uncu kez dalya yapan Arjantinli yıldız, unutulmazlar arasına adını yazdırdı.

BU SEZON EN ÇOK GOL ATAN İSİM

Barça ile 2004-2018 arası 14 yılda 9 şampiyonluk kazanan Lionel Messi, şu anda da 32 golle gol krallığına oynuyor. Barça formasıyla 32 kupa kazanan Messi, Deportivo maçıyla da La Liga’daki 30’uncu hat-trickine imza attı.

Bu sezon Avrupa liglerinde en çok gol atan isim olan Messi, 30 golü sol ayakla kaydetti.