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Messi, 6-1'den sonra tribünleri terk etti

İspanya'nın Arjantin'e attığı 6. golden sonra İspanyol taraftarların sevinci Messi'yi kızdırdı. Yıldız futbolcu maçın bitimini beklemeden tribünlerden ayrıldı.

Messi, 6-1'den sonra tribünleri terk etti
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2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İspanya evinde Arjantin'i konuk etti. Ev sahibi takımın farklı galibiyeti kadar Arjantinli yıldız Messi'nin stadı maç bitmeden terk etmesi de konuşuldu.

6-1'DEN SONRA 'OLEY' SESLERİNE DAYANAMADI 

İspanya, Messi'nin tribünden takip ettiği maçta Arjantin'i Diego Costa, Thiago Alcantara, Iago Aspas ve Isco'nun 3 golüyle 6-1 yendi. Son yılların en ağır yenilgisini alan Arjantin'de ise gözler Messi'nin üzerindeydi.

Messi, 6-1'den sonra tribünleri terk etti - İZLE

Takımı gol yedikçe üzülen Messi, 6-1'den sonra ise tribünleri terk etti. Messi, İspanyol taraftarların, takımları pas yaptıkça 'oley' diye bağırması sonrası daha fazla dayanamadı ve maçın sonunu beklemden tribünlerden ayrıldı.

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