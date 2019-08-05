Messi kamp kadrosundan çıkarıldı

Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Gökhan Gönül, Medel ve Burak Yılmaz'ın ardından Necip Uysal da hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Fransa'nın Lille kulübüyle anlaşan Yusuf Yazıcı, imzayı atmak için şehirden ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda taraftar yolcu etti.

Vitor Hugo ve Martins İndi transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoper Martin Skrtel'i listeye ekledi.

Fanatik bir Galatasaray taraftarı ameliyattan sonra narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı. Kolombiyalı golcünün bu videoyu beğenmesi de sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

Zenit'in Barcelona'dan 40 milyon euroya transfer ettiği Malcom, ilk maçında ırkçı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Defans ve ön libero bölgelerine takviye yapmayı planlayan F.Bahçe'nin listesinde Gustavo, Zanka ve Kolarov yer alıyor. Ersun Yanal, bu 3 ismin alınmasıyla takımın seviye atlayacağını söyledi.

Panathinaikos maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Mor'la özel bir görüşme yapan Fatih Terim, genç futbolcuya eksilerini ve artılarını anlattı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Umut Meraş için şimdi de Fenerbahçe devrede. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'a 1 milyon euro teklif etti.

Umut Meraş'a Fenerbahçe de talip oldu

1 Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı Fransa'nın Lille kulübüyle anlaşan Yusuf Yazıcı, imzayı atmak için şehirden ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda taraftar yolcu etti.

2 Ersun Yanal'ın istediği 3 futbolcu Defans ve ön libero bölgelerine takviye yapmayı planlayan F.Bahçe'nin listesinde Gustavo, Zanka ve Kolarov yer alıyor. Ersun Yanal, bu 3 ismin alınmasıyla takımın seviye atlayacağını söyledi.

3 Beşiktaş'ta Aboubakar harekatı Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, bonservisi Porto'da bulunan eski oyuncusu Aboubakar'ı gündemine aldı.

4 G.Saray taraftarı narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı Fanatik bir Galatasaray taraftarı ameliyattan sonra narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı. Kolombiyalı golcünün bu videoyu beğenmesi de sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

5 Fatih Terim, Emre'nin performansını beğendi Panathinaikos maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Mor'la özel bir görüşme yapan Fatih Terim, genç futbolcuya eksilerini ve artılarını anlattı.

6 Rus taraftarlar Malcom'u istemiyor Zenit'in Barcelona'dan 40 milyon euroya transfer ettiği Malcom, ilk maçında ırkçı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

7 Türkoğlu: Türkiye hakem yüzünden 2. oldu 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonasında 57-53 yenilerek ikinci olan milli Türkiye, yine hakem kurbanı oldu.

8 Umut Meraş'a Fenerbahçe de talip oldu Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Umut Meraş için şimdi de Fenerbahçe devrede. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'a 1 milyon euro teklif etti.

9 Beşiktaş rotayı Skrtel ve Wimmer'a çevirdi Vitor Hugo ve Martins İndi transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoper Martin Skrtel'i listeye ekledi.