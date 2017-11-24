Messi adım adım ayrılığa doğru

Barcelona'da yönetimin, sorun olmadığı yönünde yaptığı açıklamalarına karşın yılan hikayesine dönen Lionel Messi'nin sözleşme konusu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İspanya basınında yer alan habere göre; Lionel Messi, Barcelona yöneticilerinin ve başkan Bartomeu'nun telefonlarına yanıt vermiyor. Haberde; Josep Maria Bartomeu'nun Lionel Messi ile görüşmek istediği ancak Arjantinli yıldızın bu isteğini geri çevirdiği belirtildi.

'SORUN YOK' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Barcelona CEO'su Oscar Grau, "Messi'nin sözleşmesi ile ilgili hiçbir sorun yok. O zaten Haziran'da 4 yıllık bir sözleşme yaptı. Ancak biz ona ömür boyu sürecek bir sözleşme imzalatmak istiyoruz. Messi'nin futbol hayatı bitince de onu burada tutmak istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.