Messi Altın Ayakkabı ödülüne kavuştu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona takımında forma giyen Lionel Messi, kariyerindeki dördüncü "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu.

European Sports Media ve Marca gazetesi tarafından Barselona kentinde düzenlenen törende, Arjantinli futbolcuya ödülünü geçen sezon Altın Ayakkabı'yı kazanan takım arkadaşı Luis Suarez verdi.

Törende konuşan Messi, takım arkadaşlarının yardımı sayesinde bu ödülü kazanabildiğini belirterek, "Futbolcu olmanın zevkini her gün yaşamaya çalışıyorum." dedi.

BAZEN DIŞARIDAN DESTEK VERMEK DE İYİ

Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona'nın deplasmanda Juventus ile hafta içi oynadığı maçta yedek kulübesinde oturmasıyla ilgili soruya ise, "Sezon uzun ve her yıl daha da zorlu geçiyor. Kendimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her maç sahada olmak istesem de bazen takıma dışarıdan destek vermek de iyi." cevabını verdi.

Katalan temsilcisinin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Valencia ile ligde bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları maçın zorlu geçeceğini kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, "Yine de şampiyonluk yarışının bu karşılaşmaya bağlı olacağını düşünmüyorum. Valencia'nın çok iyi bir teknik direktörü ve futbolcuları var. Deplasmanda oynayacağımızdan, bizim için çok daha zorlu geçecek." i̇fadeleri̇ni̇ kullandı.

Forvette Suarez ile yan yana oynamasını "şans" olarak niteleyen Arjantinli golcü, "Onunla saha içinde ve dışında çok iyi bir dostluğumuz var." dedi. Suarez ise, "Messi, her maçta farklı ve yeni şeyler yapabiliyor. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

4. KEZ KAZANDI

2016-2017 sezonunda La Liga'da 37 kez ağları sarsarak Avrupa liglerinde gol krallığına ulaşan ve Altın Ayakkabı'yı almaya hak kazanan Messi, daha önce 2009-2010 (34 gol), 2011-2012 (50 gol) ve 2012-2013 (46) sezonlarında bu ödülü kazanmıştı.