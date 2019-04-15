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Messi Altın Ayakkabı yarışında önde

Avrupa'da yılın en golcü ismine verilen Altın Ayakkabı ödülünde Lionel Messi, zirvede tek başına. Yıldız oyuncu, üst üste 3. toplamda 6. ödül için gün sayıyor.

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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı hafta sonunda Huesca karşısında forma giymedi. Messi'nin en yakın rakibi olan Kylian Mbappe ise bu fırsattan yararlanamadı.

MESSİ FARKI AÇIYOR

Fransa Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain, şampiyonluk beklediği maçta Lille'e 5-1 yenildi ve Mbappe gecede gol atamadı. Sıralamada üçüncü sırada yer alan Fabio Quagliarella ise Messi'nin 11 gol uzağında yer alıyor.

İşte 15 Nisan 2019 itibariyle Altın Ayakkabı sıralaması;

Lionel Messi (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 33 | 66 puan)
Kylian Mbappe (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 27 | 54 puan)
Fabio Quagliarella (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 22 | 44 puan)
Krzysztof Piatek (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 21 | 42 puan)
Robert Lewandowski (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 21 | 42 puan)
Duvan Zapata (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 20 | 40 puan)
Luis Suarez (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 20 | 40 puan)
Mbaye Diagne (Ülke katsayısı: 1.5 | Gol: 26 | 39 puan)
Luuk de Jong (Ülke katsayısı: 1.5 | Gol: 26 | 39 puan)
Sergio Agüero (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 19 | 38 puan)
Muhammed Salah (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 19 | 38 puan)
Nicolas Pepe (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 19 | 38 puan)
Cristiano Ronaldo (Ülke katsayısı: 2 | Gol: 19 | 38 puan)

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