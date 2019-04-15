Messi Altın Ayakkabı yarışında önde

Süper Lig'de son 6 haftaya girildi. Galatasaray'la Başakşehir arasındaki puan farkı 5'e inerken, Beşiktaş da şampiyonluk yarışına dahil oldu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Ersun Yanal, "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" dedi. Yanal'ın açıklamaları taraftarın tepkisini çekti.

Fatih Terim, Belhanda'nın kırmızı kart görmemek için oyundan çıkmak istediğini ifade etti.

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Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sağıroğlu, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerin aidatlarını en geç 22 Mayıs'a kadar ödemeleri gerektiğini söyledi.