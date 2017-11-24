Messi Altın Ayakkabılarını 4'ledi

European Sports Media ve Marca gazetesi tarafından Barselona kentinde düzenlenen törende, Arjantinli futbolcuya ödülünü geçen sezon Altın Ayakkabı'yı kazanan takım arkadaşı Luis Suarez verdi.

FUTBOL OYNAMANIN ZEVKİNİ HER GÜN YAŞIYORUM

Törende konuşan Messi, takım arkadaşlarının yardımı sayesinde bu ödülü kazanabildiğini belirterek, "Futbolcu olmanın zevkini her gün yaşamaya çalışıyorum." dedi.

"SUAREZ'LE OYNAMAK ŞANS"

Forvette Suarez ile yan yana oynamasını "şans" olarak niteleyen Arjantinli golcü, "Onunla saha içinde ve dışında çok iyi bir dostluğumuz var." dedi. Suarez ise, "Messi, her maçta farklı ve yeni şeyler yapabiliyor. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona'nın deplasmanda Juventus ile hafta içi oynadığı maçta yedek kulübesinde oturmasıyla ilgili soruya ise, "Sezon uzun ve her yıl daha da zorlu geçiyor. Kendimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her maç sahada olmak istesem de bazen takıma dışarıdan destek vermekte iyi." cevabını verdi.

37 GOLE İMZA ATTI

2016-2017 sezonunda La Liga'da 37 kez ağları sarsarak Avrupa liglerinde gol krallığına ulaşan ve Altın Ayakkabı'yı almaya hak kazanan Messi, daha önce 2009-2010 (34 gol), 2011-2012 (50 gol) ve 2012-2013 (46) sezonlarında bu ödülü kazanmıştı.