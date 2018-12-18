Messi Altın Ayakkabı'yı aldı

Lionel Messi, ilk olarak 2009-10 sezonunda kazandığı Altın Ayakkabı'ya daha sonra 2010-11, 2012-13, 2016-17 ve son olarak 2017-18 sezonlarını ekleyerek bu prestijli ödülü 5 kez kazanan ilk futbolcu oldu.

EN İYİ OYUNCULARLA BİRLİKTE OYNUYORUM

Barcelona'yı geçen sezon attığı 34 golle şampiyonluğa taşıyan Lionel Messi, kazandığı Altın Ayakkabı ödülüne kavuştu. Katalunya şehrindeki törenle ödülüne kavuşan Messi, takım arkadaşlarına teşekkür etti ve "Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynuyorum" dedi.

CRİSTİANO RONALDO'YU GEÇTİ

4 kez Altın Ayakkabı kazanan Ronaldo'yu geride bırakan Arjantinli yıldız, "Bu kadar kazanacağımı tahmin edemezdim. Profesyonel futbolcu olma hayalim gerçekleşti ve başarılı oldum. Asla tahmin edemeyeceğim bir şekilde futbolu seviyorum. Bu çok çalışmanın bir sonucu." diye konuştu.

Geçen sezon Liverpool'lu Muhammed Salah (32) ve Tottenham Hotspur'lu Kane'i (30) geçerek ödüle uzanan Messi, takım arkadaşlarını överken, "Takımda mevkilerinin en iyi oyuncuları var. Luis Suarez 2016'da Altın Ayakkabı'yı aldı ve onun gibi takımdaki oyuncuların başarılara ulaşması kolaylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Daha fazla başarı için mücadele etmeye devam edeceğini kaydeden Lionel Messi, "Allah'a şükür ki motivasyon ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Yıllar geçiyor ve maçlar durmadan devam ediyor. Bunun için kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Dinlenmek için az bir zaman oluyor ve bu yolda başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.